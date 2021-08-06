Полуфиналы в гребле! Что происходит на Олимпиаде-2020 6 августа: все подробности

В пятницу, 6 августа, Олимпиада в Токио продолжилась 14-м днем соревнований. В его рамках спортсмены разыгрывают 22 комплекта медалей в 12 дисциплинах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за главными событиями Игр в столице Японии.

В соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км выступили трое украинцев. Марьян Закальницкий и Валерий Литанюк финишировали на 25-м и 39-м местах, соответственно. Иван Банзерук не сумел преодолеть всю дистанцию.

Бронзовая призерка ОИ-2020 Людмила Лузан вместе с другой каноисткой Анастасией Четвериковой заняли первое место в квалификации и вышли в полуфинал в заплыве на 500 метров двойкой.

Видео дня

Представители Украины Павел Алтухов и Юрий Вандюк выступили в заплыве на 1000 метров в каноэ-одиночке. Оба украинца заняли вторые места в четвертьфиналах и 7 августа продолжат борьбу за медали в полуфинале.

Наша четверка сумела пробиться в полуфинал заплыва на 500 метров на байдарках, заняв третье место в предыдущем раунде квалификации.

Украинская девушка-борец вольного стиля Оксана Ливач в четвертьфинале уступила бронзовой призерке Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сунь Янань со счетом 3:7. Если китаянка выйдет в финал, то наша соотечественница сможет побороться за "бронзу". В 1/8 финала Ливач разгромила представительницу Нигерии со счетом 10:0.

Напомним, что 5 августа Лузан завоевала девятую "бронзу" нашей страны на Олимпиаде в Токио, финишировав на третьем месте в заплыве на 200 метров в каноэ-одиночке. Украинский олимпиец Александр Хижняк совершил камбэк и вышел в финал турнира по боксу.

Как сообщал OBOZREVATEL, каратистка Анжелика Терлюга выиграла третье "серебро" для нашей страны. В решающей схватке она уступила спортсменке из Болгарии.