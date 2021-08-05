Каратистка Терлюга принесла Украине третье 'серебро' на Олимпиаде-2020

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала вице-чемпионкой Олимпиады-2020. В финале соревнований в весовой категории до 55 килограмм 29-летняя одесситка проиграла Ивет Горановой из Болгарии – 1:5.

Схватка вышла непростой для Анжелики, которая, к тому же, в одном из эпизодов подвернула ногу. Болгарка выдала совершенно сенсационное выступление.

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Соперницы открыли счет одновременно, но затем Горанова поймала Терлюгу на контратаке, заработав один балл. Ближе к концу Ивет провела серию ударов, за один из которых судьи присудили ей два очка.

В самой концовке Анжелика пошла ва-банк и пропустила еще одну атаку оппонентки. Таким образом, Терлюга взяла "серебро" Игр в Токио, которое стало третьим для нашей страны.

Свой путь к награде наша соотечественница начала с того, что финишировала первой на групповом этапе. В активе Терлюги были две победы и две ничьи.

Сначала украинка одержала крайне непростую победу над египтянкой Радвой Сайед. Она сумела набрать балл уже на старте схватки и удержала преимущество до окончания трехминутки, несмотря на давление соперницы.

В следующем поединке Терлюга сошлась с представительницей Казахстана Молдир Жандарбай. Здесь Анжелика сумела на последних сравнять счет (4:4).

В третьей схватке, в которой приняла участие украинская каратистка, не было набрано ни одного балла. И она, и австрийка Беттина Планк решили не рисковать.

В решающей баталии против японки Михо Мияхары Терлюга действовала более активно. Во второй половине боя украинка нанесла точный удар ногой в голову и оформила победу со счетом 4:0.

В полуфинале Терлюга победила Цзыюнь Вэнь из Китайского Тайбэя. Наша соотечественница выиграла единогласным решением судей при счете 4:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа на Олимпийских играх в Токио Украина добыла сразу четыре медали, причем борец Жан Беленюк стал чемпионом.