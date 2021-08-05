Украинский боксер вышел в финал Олимпиады-2020: стал известен соперник

Украинский боксер Александр Хижняк победил представителя Филиппин Эумира Марсиаля в полуфинале Олимпиады в Токио со счетом 3:2 и поборется за "золото" в решающем поединке, который состоится 7 августа. Его соперником станет бразилец Хеберт Соуза.

Противостояние началось с жесткого размена. Украинец постоянно прессинговал и был более активным, но часто пропускал мощные удары филиппинца, который успел зарекомендовать себя как панчер благодаря нокауту в четвертьфинале. Второй раунд прошел в том же ключе. Казалось, что небольшой перевес должен быть на стороне Хижняка, но перед решающим отрезком именно Марсиаль лидировал на судейских записках.

Наш соотечественник вышел невероятно заряженным на решающие три минуты и, несмотря на большое количество сил, потраченных в предыдущих раундах, постоянно напирал на филиппинца. Тот выглядел уставшим и пытался остановить украинца при помощи клинча. Перед оглашением результатов в зале повисла крайне нервная пауза, которая все же прервалась криком радости в исполнении Хижняка.

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Отметим, что перед стартом боксерского турнира букмекеры считали Хижняка фаворитом соревнований в средней весовой категории. Коэффициент на его победу составлял 1,57.

Напомним, что на старте Игр Александр разгромил японца Юито Мориваки со счетом 5:0, а в четвертьфинале уверенно победил доминиканца Седено Мартинеса с результатом 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спортсмены отлично выступили на Олимпиаде в Токио 4 августа, завоевав четыре медали. Это позволило нашей сборной подняться на 24 позиции в общем зачете.