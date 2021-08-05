Первая в истории: Украина завоевала 12-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль в одиночном заплыве на 200 метров с результатом 47,034 и выиграла 12-ю награду для нашей страны на Олимпиаде в Токио. Впервые в истории Игр медали были разыграны в этой дисциплине.

Наша соотечественница на какие-то доли секунды обошла полячку Дороту Боровскую (47,116). "Золото" в этой дисциплине выиграла американка Невин Харрисон (45,932), а "серебро" – представительница Канады Лоренс Винсан-Лапуант (46,786).

Видео дня

Украинка не лучшим образом стартовала, позволив соперницам вырваться вперед, поэтому в концовке заплыва она была вынуждена выступать в роли догоняющей. Лузан в самый последний момент обошла Боровскую, в результате чего судьям пришлось смотреть видео, чтобы понять, кто пришел третьим.

Отметим, что перед этим Людмила выиграла свой полуфинал соревнований с четвертым временем среди всех участниц. В квалификации она преодолела 200 метров за 47,339.

Напомним, что Лузан является двукратной чемпионкой Европы по каноэ. В 2021 году она выиграла заплывы на 500 метров в одиночках и на 200 метров в двойках.