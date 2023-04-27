Польша сделала серьезный шаг, чтобы Россию и Беларусь не пустили на международные турниры

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна находится в процессе формирования коалиции из 36 стран, которые твердо выступают против допуска России и Беларуси на международные турниры. Также польский чиновник подтвердил, что ни одного атлета из РФ или РБ не будет на Европейских играх в Кракове.

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"15 мая у нас Совет ЕС по спорту, где мы планируем принять декларацию, которая будет очень четко и прозрачно противодействовать возвращению россиян и белорусов на международную арену, — сказал Бортничук в интервью RMF FM.

Недавно Польша подала протест в Международный олимпийский комитет (МОК) против допуска россиян и белорусов (в отдельных видах спорта под нейтральным флагом) к отборочным соревнованиям к Играм следующего года в Париже.

По словам Бортничука, они пока не получили ответ от МОК. При этом он указал, что условия, которые выдвигает МОК, также не нравятся представителям Москвы и Минска. В первую очередь речь идет о требовании отсутствия связей между спортсменами и российской армией.

"Есть соревнования, где почти сто процентов российского личного состава формально являются военнослужащими российской армии", - отметил министр.

Камиль Бортничук заверил, что Польша пока не планирует бойкот Олимпиады. В этой позиции ничего не изменилось.

Что касается Европейских игр, то министр не исключил возможность появления там россиян и белорусов, но с одним условием. Они должны будут выступить с заявлением, осуждающим войну на Украине и преступления, совершенные там российской армией.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая информация от поляков о создании новой коалиции появилась в прессе еще в начале февраля.

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