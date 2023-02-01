Польша предложила способ, как не пустить Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024

Министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил создать коалицию стран против участия сборных России и Беларуси на Олимпийских играх-2024 в Париже. Если этим странам разрешат выступать на Играх, то Польша и другие страны смогут выдвинуть ультиматум.

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"Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не состоялись бы", – цитирует Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

Министр также заявил, что "Польша и Великобритания находятся в авангарде" усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Олимпиаде в Париже 2024 года.

Польский олимпийский комитет (PKOL) входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые также выразили свое несогласие с возможностью участия России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"Пока не закончится варварская война в Украине, ни один российский и белорусский спортсмен не должен участвовать в международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх", — заявил президент PKOL Анджей Красницкий.

Норвежская спортивная конфедерация (NIF) подчеркнула, что ее позиция в отношении запрета российских и белорусских спортсменов остается "неизменной" и "непоколебимой".

"МОК не принял никаких окончательных решений по этому вопросу, поэтому для NIF важно постоянно следить за ситуацией и поддерживать тесный диалог по этому вопросу. В сложившейся ситуации мы продолжим четко выражать нашу позицию и будем поддерживать тесные контакты с нашими родственными скандинавскими организациями по этому вопросу", — говорится в заявлении NIF.

Ожидается, что запрет на национальные символы России и Беларуси останется в силе, но Олимпийский комитет Латвии заявил, что участие их спортсменов "под любым флагом недопустимо".

Раймундас Лопата, член парламента Литвы, также призвал Литовский национальный олимпийский комитет сделать все возможное, чтобы помешать России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх.

"Мы не можем равнодушно смотреть на намерение Международного олимпийского комитета допустить россиян к участию в Олимпиаде. Россия — террористическое государство, поэтому идти на уступки спортсменам, которые обучались и продолжают профессиональную карьеру в этой стране, — это унизительный поклон терроризму и неуважение к жертвам войны в Украине", — сказал Лопата.

МОК также подвергся критике со стороны Датского национального олимпийского комитета, а Национальный олимпийский комитет Украины должен провести внеочередную генеральную ассамблею в пятницу (3 февраля), чтобы обсудить, следует ли бойкотировать Париж-2024, если российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям.

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