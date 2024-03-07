'Им сказали бояться и молчать': чемпионка ОИ из РФ выдала бред об иностранцах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила абсурдную мысль о том, что иностранные спортсмены из-за страха бояться соревноваться с представителями РФ. Приспешница режима Владимира Путина объяснила это давлением со стороны властей западных стран.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках добавила, что иностранца "сказали сидеть, бояться, молчать" о желании участвовать в турнирах вместе с россиянами.

"Дело в том, что спортсмены наверняка могут хотеть с нами соревноваться, но они ничего не могут решать. Им сказали сидеть, бояться, молчать. Такова жизнь, они живут в своей стране и подчиняются каким-то своим руководителям. Я не думаю, что спортсмены из нескольких стран объединятся и сделают революцию для того, чтобы русские тоже выступали. Спортсмен всегда хочет выступать с самым сильным, тогда есть больший интерес, и, когда ты его обыгрываешь, у тебя больше гордости. Но что делать? Нам просто всем надо быть сильными, пережить это с достоинством", – сказала Вяльбе.

Ранее она в патриотичном угаре заявила, что на Западе с завистью смотрят на Спартакиаду в России, за что была едко высмеяна норвежским журналистом.

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