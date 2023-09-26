Чемпионка ОИ из РФ восхищенно назвала фантастикой то, что Россия сотворила с Мариуполем

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе отметилась омерзительным и лицемерным высказыванием о войне в Украине. Президентка Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) восхитилась тем, что сегодня происходит в уничтоженном РФ Мариуполе и призвала оккупантов скупать квартире в разрушенном городе.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывшая спортсменка и член высшего совета партии "Единая Россия" добавила, что государство-террорист отстроит Каховскую ГЭС, а сама она якобы посетит оккупированные территории.

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"Из-за этой дамбы все там трагично, как понимаю, но мы же новую сделаем? Посмотрите, какой Мариуполь становится, просто фантастика. Надо быстрее квартиру там покупать, пока ценник не вырос. Кстати, никогда не была в этих краях. В Украине была один раз, когда сына Франца везла в полтора месяца в Симферополь из Таллина. Симферополь не принимал, и нас посадили в Киеве. Это была середина января 88-го года", – сказала Вяльбе.

Ранее она со словами "ничего не понимают кроме силы" засыпала угрозами Запад и пожаловалась на нелюбовь к России. Также Вяльбе жаловалась на трудности с захватом Украины и потребовала от западных стран извинений перед Россией.

Напомним, Мариуполь был оккупирован РФ в конце мая минувшего года после трехмесячной блокады, за время которой город был превращен в руины, а погибшими считаются более 20 тысяч мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший российский боксер и чемпион мира Александр Поветкин раскритиковал Александра Усика и добавил, что украинцы "просто заблудились".

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