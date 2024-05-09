'Плевать, что скажут!' Чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' призвала россиян устраивать провокации на Олимпиаде-2024

Российская лыжница Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, призвала своих соотечественников устраивать провокации на Олимпиаде-2024. Победительница Игр в Пекине-2022 выступила против участия атлетов из РФ на соревнованиях во Франции в так называемом нейтральном статусе, но назвала условие, которое изменит ее отношение к бойкоту.

Об этом Степанова написала в своей колонке для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что россиянам нужно наплевать на правила Международного олимпийского комитета (МОК), забыв об угрозе немедленной дисквалификации.

"Единственное, что может изменить мое мнение, – это если кто-то из наших спортсменов в Париже устроит настоящее громкое выступление – выйдя с флагом и гербом России, наплевав на все запреты МОК. "Провокация", – скажут международные спортивные чиновники. Да плевать, что они скажут! С идиотизмом надо бороться. Ограничения на участие российских атлетов – одновременно и самая большая глупость, и самая большая несправедливость в спорте в последнее время", – в патриотическом угаре отметила 23-летняя Степанова.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что российских спортсменов ждут строгие санкции, если они будут демонстрировать символику страны-агрессорки или символы войны на ОИ в Париже. Эти слова функционера вызвали ярость в РФ.

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Представители РФ допущены к соревнованиям в так называемом нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

Отметим, что в России развернулась настоящая травля "нейтральных спортсменов". Так знаменитую пловчиху Юлию Ефимову обозвали американкой за желание выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. В свою очередь атлетка Ульяна Баташова была уволена из национальной сборной и лишена финансовой поддержки. До этого тренерка Ирина Вятчанина пожаловались, что в РФ спортсменов заставляют "прятаться, как страусы в песок".

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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