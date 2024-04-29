'Немедленно': президент МОК пригрозил россиянам дисквалификацией на Олимпиаде-2024

Российские спортсмены столкнутся с жесткой реакцией со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) в случае нарушения правил допуска к соревнованиям. В частности, представителям РФ будет грозить немедленная дисквалификация за демонстрацию символов агрессии против Украины.

Об этом в интервью порталу France 24 заявил президент МОК Томас Бах. Функционер вновь напомнил о том, что России грубо нарушила олимпийскую хартию, когда местный национальный комитет включил в свой состав аннексированные регионы Украины, что стало одно из главных причин санкций.

"Любой российский спортсмен, выражающий политические взгляды, в том числе знак Z, который стал символом войны, может быть исключен. Немедленно будет возбуждено дисциплинарное производство и приняты необходимые меры и/или санкции. Это может дойти до немедленного исключения из Игр", – сказал Бах.

До этого легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024. "Позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде – это все равно, как если бы мы им послали тысячу самолетов, танков или даже больше", – говорил чех.

Напомним, на Играх в Париже российские спортсмены смогут выступить в так называемом нейтральном статусе и только в личных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские фехтовальщики в полном составе пропустят Олимпиаду в Париже. А саблистка Софья Великая признала, что мнение спортсменов по вопросу бойкота ОИ в РФ никого не интересует.

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