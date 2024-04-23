6-кратную чемпионку России выгнали из сборной из-за получения 'нейтрального статуса'

Российская атлетка Ульяна Баташова была уволена из национальной сборной и лишена финансовой поддержки после того, как она получила так называемый нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024. Шестикратная чемпионка РФ по современному пятиборью намеревалась выступить в Париже перед изменением программы в этом виде спорта.

Об этом Баташова рассказала в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". 29-летняя спортсменка отметила, что в национальной федерации от нее отвернулись, а также добавила, что продолжает готовиться в старту на Играх в столице Франции за свой счет. Пятиборье включает в себя конкур, фехтование, стрельбу, бег и плавание.

"Этот год – последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта. Поэтому передо мной стоял выбор – либо завершать карьеру, либо попробовать реализовать свои цели на Олимпиаде. И я решила не ждать подходящего момента, поэтому подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя. Меня сразу уволили из сборной, но моя мечта дороже денег", – сказала Баташова.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024 с "командой бомжей". А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов из РФ на ОИ "сборной иноагентов".

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжается травля так называемых нейтральных спортсменов. В федерации гимнастики их назвали предателями.

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