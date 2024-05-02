В России легендарную пловчиху обозвали американкой за желание выступить на ОИ-2024 без флага РФ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала спортсменов, которые хотят выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В частности, она резко отреагировала на планы знаменитой пловчихи Юлии Ефимовой поехать в столицу Франции.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала шестикратную чемпионку мира американкой, намекая на то, что Ефимоваа долгое время проживала в США, откуда вернулась в России после нападения своей страны на Украину.

"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов", – сказала Вяльбе.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила атлетов из РФ на Олимпиаде-2024 с "командой бомжей". А пятиборка Ульяна Баташова была уволена из национальной сборной за то, что получила так называемый нейтральный статус.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжается травля так называемых нейтральных спортсменов. В федерации гимнастики их назвали предателями.

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