В сборной России пожаловались, что спортсменов заставляют 'прятаться, как страусы в песок'

Российская тренерка по плаванию Ирина Вятчанина пошла против кремлевской пропаганды и выступила за участие спортсменов из РФ на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она отметила, что медали Игр ценятся во всем мире больше, чем все награды любых соревнований.

Об этом Вятчанина заявила в интервью российскому телеканалу Russia Today. Наставница сборной России добавила, что функционеры и чиновники заставляют спортсменов "прятаться, как страусы в песок", отказываясь от поездки будущим летом в столицу Франции.

"Что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы? Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты? Что будем выступать и бороться за победу. Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более, на Играх. Можно быть хоть сто раз чемпионом и рекордсменом своей страны, и даже рекордсменом Европы или мира, но, если ты не имеешь звания чемпиона… Во всем мире престижно быть не только призером или финалистом, но даже просто участником Олимпийских игр – настолько высок этот статус", – сказала Вятчанина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, который принимал участие в Z-концерте в марте-2022 в Лужниках, объявил об отказе ехать на Олимпиаду-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подтвердил, что спортсмены из РФ не выступят на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!