Олимпиаду-2020 могут отменить: заявление главы оргкомитета

Организаторы Олимпиада-2020 за три дня до их старта не исключили полной отмены соревнований. Из-за роста новых случаев коронавируса японцы массово высказывают недовольство проведением ОИ.

Как отметил глава организационного комитета Олимпиады Тоширо Муто, все, кто задействован в проведении Игр, следят за эпидемиологической ситуацией. "Мы не можем предсказать, что будет с количеством заболевших коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если будет всплеск случаев. Мы договорились, что исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведем пятисторонние переговоры", – цитирует функционера Reuters.

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Кроме того, стало известно, что ряд спонсоров отказались отправлять своих представителей на открытие Игр на фоне случаев коронавируса среди спортсменов.

Напомним, Олимпиада-2020 должна пройти с 23 июля по 8 августа. Накануне старта Международный олимпийский комитет (МОК) впервые изменил девиз Игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые украинские олимпийцы прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх. Они показали фото своих номеров с картонными кроватями, а также сняли видео обеда в столовой.

В Японию нашу страну представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. При этом нашей команде не поможет чемпион Рио-2016 Олег Верняев, которого дисквалифицировали за допинг.

Ранее стало известно, сколько украинцы получат за медали Олимпиады-2020.