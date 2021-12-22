Определен лучший спортсмен Украины 2021 года

Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) назвала борца Жана Беленюка лучшим спортсменом страны 2021 года. На официальном сайте АСЖУ были опубликованы результаты голосования, по итогам которого и сформировалась двадцатка лучших.

По правилам, каждый из 12 авторитетных украинских журналистов определял свою десятку самостоятельно.

За первое место в рейтинге атлет набирал 10 очков в общий зачет, за второе – 9, и так далее. После того, как оценки всех 12 экспертов были подведены, сформировался окончательный рейтинг.

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Топ-20 в цифрах

Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов) Михаил Романчук (плавание) – 75 Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) – 72 Александр Усик (профессиональный бокс) – 71 Елена Костевич (стрельба) – 48 Андрей Ярмоленко (футбол) – 34 Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32 Элина Свитолина (теннис) – 27 Дарья Белодид (дзюдо) – 26 Елена Старикова (велоспорт) – 22 Анжелика Терлюга (карате) – 21 Александр Хижняк (бокс) – 16 Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12 Игорь Рейзлин (фехтование) – 11 Алла Черкасова (борьба) – 7 Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5 Ирина Коляденко (борьба) – 3 Станислав Горуна (карате) – 3 Олег Омельчук (стрельба) – 3 Юрий Захареев (бокс) – 1

Напомним, что Украина на Олимпиаде-2020 завоевала 19 медалей, но лишь одна награда оказалась золотой.

Ее добыл именно Беленюк, победив в финале в весовой категории до 87 кг.

После победы в финале спортсмен не сдержал эмоций и расплакался в прямом эфире, комментируя свой успех.

Из-за этого российская журналистка Ольга Скабеева в эфире "России 1" устроила настоящую истерику. Пропагандистка заявила, что украинец танцевал не гопак, а присядку, и Украина – не его Родина.

Позже Беленюк красиво ответил на оскорбительные высказывания российской пропагандистки.

13 августа на Беленюка был совершено нападение в центре Киева. Неизвестные пытались спровоцировать борца на конфликт, оскорбляя его на расовой почве.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Беленюк провел поединок против Дарьи Белодед.

Также чемпион-борец пояснил, почему полиция закрыла дело о расистских оскорблениях.