Определен лучший спортсмен Украины 2021 года

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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АСЖУ

Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) назвала борца Жана Беленюка лучшим спортсменом страны 2021 года. На официальном сайте АСЖУ были опубликованы результаты голосования, по итогам которого и сформировалась двадцатка лучших.

По правилам, каждый из 12 авторитетных украинских журналистов определял свою десятку самостоятельно.

Жан Беленюк выиграл "золото" Олимпиады

За первое место в рейтинге атлет набирал 10 очков в общий зачет, за второе – 9, и так далее. После того, как оценки всех 12 экспертов были подведены, сформировался окончательный рейтинг.

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Наш соотечественник установил впечатляющее достижение

Топ-20 в цифрах

  1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов)

  2. Михаил Романчук (плавание) – 75

  3. Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) – 72

  4. Александр Усик (профессиональный бокс) – 71

  5. Елена Костевич (стрельба) – 48

  6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34

  7. Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32

  8. Элина Свитолина (теннис) – 27

  9. Дарья Белодид (дзюдо) – 26

  10. Елена Старикова (велоспорт) – 22

  11. Анжелика Терлюга (карате) – 21

  12. Александр Хижняк (бокс) – 16

  13. Парвиз Насибов (борьба греко-римского стиля) – 12

  14. Игорь Рейзлин (фехтование) – 11

  15. Алла Черкасова (борьба) – 7

  16. Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5

  17. Ирина Коляденко (борьба) – 3

  18. Станислав Горуна (карате) – 3

  19. Олег Омельчук (стрельба) – 3

  20. Юрий Захареев (бокс) – 1

Жан Беленюк стал медалистом Токио-2020.

Напомним, что Украина на Олимпиаде-2020 завоевала 19 медалей, но лишь одна награда оказалась золотой.

Беленюк – чемпион Олимпиады-2020.

Ее добыл именно Беленюк, победив в финале в весовой категории до 87 кг.

После победы в финале спортсмен не сдержал эмоций и расплакался в прямом эфире, комментируя свой успех.

Из-за этого российская журналистка Ольга Скабеева в эфире "России 1" устроила настоящую истерику. Пропагандистка заявила, что украинец танцевал не гопак, а присядку, и Украина – не его Родина.

Беленюк станцевал гопак после победы

Позже Беленюк красиво ответил на оскорбительные высказывания российской пропагандистки.

Беленюк взял "золото" ОИ-2020

13 августа на Беленюка был совершено нападение в центре Киева. Неизвестные пытались спровоцировать борца на конфликт, оскорбляя его на расовой почве.

На Беленюка напали в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Беленюк провел поединок против Дарьи Белодед.

Также чемпион-борец пояснил, почему полиция закрыла дело о расистских оскорблениях.

УкраинаЖан Беленюк