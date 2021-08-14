Беленюк впервые ответил Скабеевой на ее оскорбления

Знаменитый украинский борец отреагировал на слова российской журналистки Ольги Скабеевой, которая в эфире "России 1" устроила настоящую истерику после выигранного "золота" Жана на Олимпиаде-2020. Пропагандистка заявила, что украинец танцевал не гопак, а присядку, и Украина – не его Родина.

Наш спортсмен в ответ заявил, что ему очень интересно посмотреть, а какая родина у Скабеевой.

"Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Она – пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть", – признался Беленюк в интервью OBOZREVATEL.

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"Честно говоря, комментировать то, что говорит Скабеева, считаю зазорным для себя", – добавил олимпийский чемпион.

Беленюк отметил, что после того эфира его никто не троллил, а наоборот – все очень сильно поддерживали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа на Беленюка был совершено нападение в центре Киева. Неизвестные пытались спровоцировать борца на конфликт, оскорбляя его на расовой почве.

Напомним, что Украина на Олимпиаде-2020 завоевала 19 медалей, но лишь одна награда оказалась золотой.

Ее добыл именно Беленюк, победив в финале в весовой категории до 87 кг.