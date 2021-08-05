Скабеева на "Россия 1" устроила истерику из-за "золота" Беленюка. Видео
Российская пропагандистка Ольга Скабеева начала свою программу "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказом про золотую медаль украинца Жана Беленюка. Телеведущая заявила, что после награды борец исполнил не украинский гопак, а также не увидела в киевлянине коренного украинца.
Скабеева считает, что из-за "мо*кальской присядки" Беленюку теперь грозит опасность по возвращении в страну.
"Борец Жан Беленюк добыл для своей, пусть и не исторической, но все таки Родины-Украины первую золотую медаль. На радостях 30-летний чернокожий спортсмен пустился в пляс", – отметила российская журналистка.
Скабеева заявила, что медалью и танцем Беленюк, как депутат, принес какую-то пользу Украине.
"Хоть какая-то видимая польза стране от депутатов ВР. хотя без "зрады" не обошлось. Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк исполнил не традиционный украинский гопак, а пустился в мо*кальскую присядку. Так что на родине могут возникнуть вопросики. Так или иначе Беленюку в Киев возвращаться небезопасно. Смотрите, вот они - будни европейской столицы", – заявила Скабеева.
August 5, 2021
Напомним, что Беленюк (фамилия при рождении Ндагиджимана) родился в 1991 году в Киеве от отца-руандийца и матери-украинки.
В финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 87 килограмм наш соотечественник 4 августа победил Виктора Лоринца и принес первое "золото" для Украины на этих ОИ.
Сразу после победы Беленюк станцевал украинский гопак, а во время награждения спел гимн Украины.