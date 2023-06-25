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Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,2 т.
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевала "золото" Европейских игр-2023, проходящих в эти дни в Польше. 21-летней днепрянке покорилась планка на высоте 1,97 метра.

Видео дня

Украинка выступала во втором дивизионе. Так как никто из представительниц первого или третьего дивизиона не смог прыгнуть выше, победительницей была признана именно Ярослава.

Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023

Отметим, что сборная Украины по легкой атлетике потеряла место в первом дивизионе, так как снялась с командного ЧЕ-2021 из-за вспышки коронавируса в команде. Во втором дивизионе не разыгрывают медали, но в некоторых дисциплинах по итогам всех дивизионов определяются чемпионы Европы.

Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне золотую медаль Европейских игр еще одна украинская красавица-легкоатлетка. Марина Бех-Романчук стала лучшей в тройном прыжке на Европейских Играх-2023.

Марина Бех-Романчук

Отметим, что Ярослава Магучих является обладателем неофициального титула красивейшей легкоатлетки нашей страны. 5 марта Магучих победила на чемпионате Европы в Турции.

Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023
Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023

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