Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла Европейские игры-2023

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевала "золото" Европейских игр-2023, проходящих в эти дни в Польше. 21-летней днепрянке покорилась планка на высоте 1,97 метра.

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Украинка выступала во втором дивизионе. Так как никто из представительниц первого или третьего дивизиона не смог прыгнуть выше, победительницей была признана именно Ярослава.

Отметим, что сборная Украины по легкой атлетике потеряла место в первом дивизионе, так как снялась с командного ЧЕ-2021 из-за вспышки коронавируса в команде. Во втором дивизионе не разыгрывают медали, но в некоторых дисциплинах по итогам всех дивизионов определяются чемпионы Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне золотую медаль Европейских игр еще одна украинская красавица-легкоатлетка. Марина Бех-Романчук стала лучшей в тройном прыжке на Европейских Играх-2023.

Отметим, что Ярослава Магучих является обладателем неофициального титула красивейшей легкоатлетки нашей страны. 5 марта Магучих победила на чемпионате Европы в Турции.

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