'Они не о русских и беларусах': Магучих высказалась о бойкоте Олимпиады-2024

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступила против бойкота нашей страной Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска к ним представителей России и Беларуси. 21-летняя легкоатлетка при этом призвало спортивных функционеров сделать все, чтобы агрессоры не смогли соревноваться на главных стартах четырехлетия.

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Об этом Магучих заявил в интервью сайту телеканала 1+1. Бронзовая призерка Игры в Токио-2020 подчеркнула, что россияне и беларусы не имеют права выступать на Олимпиаде, так как многие спортсмены из этих стран поддерживают войну против Украины и состоят в армейских структурах.

"Олимпийские игры смотрит весь мир. Даже те, кто не интересуется спортом. Раз в четыре года они действительно включают телевизор и наблюдают за соревнованиями. Это отличная площадка, чтобы в очередной раз заявить об Украине на весь мир. Поэтому должны приложить максимум усилий, чтобы российских и беларуских атлетов не допустили. Недопустимо соперничать на международной арене с террористами. Олимпийские игры – это о людях, которые ценят жизнь других. Соответственно они не о русских и беларусах, которые пренебрегают жизнями украинцев и продолжают совершать геноцид нашего народа", – сказала Магучих.

25 июня Магучих, которая носит неофициальный титул самой красивой легкоатлетки Украины, выиграла "золото" Европейских игр-2023 в Кракове. Ране она жестко высказывалась в адрес своей российской соперницы Марии Ласицкене за молчание о войне. Позже представительница РФ со слезами на глазах объявила о завершении международной карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне золотую медаль Европейских игр-2023 завоевала еще одна украинская красавица-легкоатлетка. Марина Бех-Романчук стала лучшей в тройном прыжке.

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