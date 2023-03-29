''Они сволочи. Нельзя унижаться!'' Экс-футболист ЦСКА вскипел из-за решения МОК по России

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оскорбительно высказался о Международном олимпийском комитете (МОК) после того, как организация рекомендовала отстранить всех российских спортсменов от командных турниров. Он назвал функционеров сволочами и выступил категорически против участия представителей РФ в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

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Такое мнение Пономарев выразил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он призвал российские спортивные федерации и самих спортсменов не выполнять требований МОК, назвав такой шаг унизительным для страны-террориста.

"Не хотят пускать командные виды? Ну, не пускают – и ладно. Да бог с ним!.. Ну не будем участвовать в Олимпиаде. Что же, мы теперь унижаться будем? Нельзя унижаться! Они будут нам говорить, что можно только без флага, без гимна, что ЦСКА нельзя, "Динамо" нельзя, командным видам нельзя… Что это такое за безобразие?! Конечно, они сволочи. Повторюсь, не надо унижаться перед ними. Скоро, уверен, всех допустят, все в обратку пойдет", – сказал Пономарев.

Напомним, МОК также рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, которые имеют отношение к армии РФ и силовым структурам. В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Германии назвало пощечиной украинскому народу новое решение МОК по условному допуску россиян к международным соревнованиям.

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