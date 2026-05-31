Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Премия за террор: как США хотят сохранить лицо в войне с Ираном
Сделки между США и Ираном все еще нет. Формально – последнее слово за Дональдом Трампом, который пока так и не принял решения. 

В отсутствие этого решения эфир заполняется все новыми предложениями. 

В переговорных кулуарах и в СМИ обсуждается создание международного инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов для восстановления иранской экономики. Звучат идеи о региональном консорциуме по обогащению урана с участием Ирана – что позволит формально обойти пункт о запрете на обогащение, но усилит международный контроль. Наконец, пишут о фонде под управлением ООН, куда страны Залива перечисляли бы около 80 миллиардов долларов в год – де-факто замена иранских транзитных сборов через Ормуз.

Иран выдвигал максималистские требования с самого начала – это его старая и хорошо известная переговорная тактика. Но теперь похоже, что он убедил в праве на эти требования и Вашингтон. 

США и мировое сообщество, по сути, разрабатывают схемы, как дать Ирану денег на восстановление, признать право на ядерную программу и сохранить лицо — только чтобы Тегеран пошел на соглашение.

Это уже не умиротворение агрессора, а прямая премия ему за террор и шантаж.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
