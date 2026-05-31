Бывший президент и премьер России, заместитель главы Совбеза РФ (то есть Путина) и глава правящей партии, являющийся, по мнению многих в разных кремлёвских башнях, удобным и "легитимным" потенциальным путинским преемником, Медведев написал правду об упавшем в Румынии дроне.

Далее текст на языке оригинала.

"Євроімпотенти розкричались через потрапляння якогось безпілотника у румунський житловий будинок. Всім країнам ЄС потрібно замовкнути на цю тему.

За теракт у Старобільську безпосередньо відповідає різна мерзота типу Урсулок, Мерців, Макронів, Стармерів та інша погань.

Тому нехай готуються: це триватиме й надалі. Іде війна! І громадяни держав ЄС як населення воюючих країн не зможуть спати спокійно.

Тож заваліть хлібало. Це наразі лише квіточки!"

Це написав не просто бовдур-алкаш. Це написав той, хто знає: він живий тому й тільки тому, що кожна його публічна фраза має бути бажанням Путіна, яке той не може висловити самостійно, бо на посаді.

Що Путін хоче сказати, Медведєв каже й знає: якщо помилиться, його вб’ють, тому й мусить діяти безпомилково.

Тож це меседж не Медведєва, який вже 14 років ніхто й звуть його ніяк, це меседж від президента РФ.

Медведєв це Путін без "дипломатичної брехні", тобто справжній.