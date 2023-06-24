Марина Бех-Романчук выиграла Европейские игры-2023

Прославленная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "золото" в тройном прыжке на Европейских Играх-2023, которые проходят в Польше. 27-летняя уроженка Хмельнитчины показала результат 14.58 метра.

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Так как никто из представительниц первого или третьего дивизиона не смог прыгнуть дальше, победительницей была признана украинка.

В первом дивизионе лучшей стала турчанка Тугба Данишмаз. Ее показатель в 14.16 метра позволил завоевать "серебро".

Отметим, что сборная Украины по легкой атлетике потеряла место в первом дивизионе, так как снялась с командного ЧЕ-2021 из-за вспышки коронавируса в команде. Во втором дивизионе не разыгрывают медали, но в некоторых дисциплинах по итогам всех дивизионов определяются чемпионы Европы.

Марина впервые в своей карьере стала чемпионкой Европейских игр в личном первенстве. До этого в активе атлетки было "золото" 2019 в командном первенстве.

Напомним, что 20 августа Бех-Романчук выиграла Мультиспортивный чемпионат Европы, который проходил в Мюнхене. Наша соотечественница стала лучшей в секторе для тройного прыжка, показав результат 15.02 м.

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