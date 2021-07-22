Олимпиада-2020: расписание, календарь, где смотреть 23 июля

На Олимпийских играх в Токио в пятницу, 23 июля, пройдет долгожданная церемония открытия. Она состоится на национальном стадионе столицы Японии, который специально к ОИ возвели в 2019 году.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию открытия Олимпиады-2020. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Кроме того, перед торжественным шоу в борьбу вступят гребцы и лучники, которые откроют турнир предварительными стартами. Увидеть соревнования можно на общенациональном канале UA:Перший.

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Вашему вниманию полное расписание Игр 23 июля (время киевское):

02:30. Гребля академическая. Мужчины, одиночка. Предварительные заезды

03:00. Стрельба из лука. Женщины, личное первенство. Посев

03:30. Гребля академическая. Женщины, одиночка. Предварительные заезды

04:30. Гребля академическая. Мужчины, двойка парная. Предварительные заезды

05:00. Гребля академическая. Женщины, двойка парная. Предварительные заезды

05:30. Гребля академическая. Мужчины, четверка парная. Предварительные заезды

05:50. Гребля академическая. Женщины, четверка парная. Предварительные заезды

07:00. Стрельба из лука. Мужчины, личное первенство. Посев

14:00. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

Напомним, Украину на Олимпийских играх в Токио представят 157 спортсменов. Они выступят в 25 видах спорта. Одной из главных потерь для желто-синей команды стала дисквалификация чемпиона Рио-2016 Олега Верняева, который был наказан за допинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали главного претендента на "золото" от Украины на Олимпиаде-2020. Кроме того, стало известно, кто в составе нашей команде станет знаменосцем на церемонии открытия.

СМИ также стало известно о том, что одна из стран в полном составе снялась с Игр из-за коронавируса. Ранее был опубликован медальный прогноз на олимпийский турнир.