Первая страна снялась с Олимпиады в Токио из-за коронавируса – СМИ

Гвинейские спортсмены не будут принимать участие в Олимпиаде-2020 из-за растущего количества случаев коронавируса в Токио. Африканскую страну на Играх должны были представить пять атлетов.

Как сообщает издание Inside The Games со ссылкой на AFP, об этом заявил министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу. В правительстве страны переживают за здоровье своих спортсменов.

"Из-за новой волны коронавируса правительство, обеспокоенное здоровьем гвинейских спортсменов, с сожалением приняло решение отказаться от участия в Олимпийских играх", – сказал Соу.

Несмотря на это заявление, появились слухи о том, что на самом деле причина кроется не в COVID-19, а в финансовых ограничениях. По словам источника, близкого к правительству, "министерство просто не может заплатить".

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На ОИ в Токио от Гвинеи должны были выступить борец, дзюдоист, два пловца и бегун на короткие дистанции. Африканская страна приняла участие уже в 11 Олимпиадах, но не сумела завоевать ни одной медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава оргкомитета Игр в столице Японии Тоширо Муто заявил, что соревнования все еще могут быть отменены, несмотря на то, что церемония открытия запланирована уже на 23 июля. ОИ продлятся до 8 августа.