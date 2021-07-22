Олимпиада-2020: где и по каким каналам смотреть Игры в Токио

Уже в пятницу, 23 июля, состоится долгожданная церемония открытия Олимпиады в Токио. Игры будут продолжаться до 8 августа.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этого торжественного события. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире за соревнованиями в Украине можно будет следить на общенациональном телеканале UA: Перший. В России ОИ покажут сразу три федеральных канала – "Первый", "Россия 1" и холдинг "Матч ТВ". В Беларуси трансляция Олимпиады будет организована на "Беларусь 5".

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Напомним, что на Играх Украину представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 дисциплинах. Наша сборная потеряла часть атлетов перед соревнованиями, но наиболее серьезным ударом по медальным перспективам команды стала дисквалификация гимнаста Олега Верняева, в крови которого нашли допинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита на "золото" среди украинцев. Также стало известно, кто понесет флаг нашей страны во время церемонии открытия.

Аналитическая компания Gracenote сделала прогноз на количество наград, которые будут завоеваны нашими соотечественниками.