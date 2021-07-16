Когда и во сколько церемония открытия Олимпиады-2020: где смотреть

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
3 минуты
909
Олимпиада-2020

Уже в пятницу, 23 июля, в японском Токио стартуют XXXII летние Олимпийский игры. Соревнования должны были состояться еще в минувшем году, однако были отложены из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на новый рост заболеваемости в Японии и объявления в Токио чрезвычайной ситуации , Игры было решено не переносить. При этом организаторы запретили болельщикам посещать объекты Олимпиады.

В Токио введен режим чрезвычайной ситуации.

По традиции в стартовый день ОИ состоится церемония открытия. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию открытия Олимпиады-2020. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Видео дня

Увидеть яркое шоу можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале UA: Перший. Кроме того, эфир из Токио проведут российский Первый канал и белорусский государственный вещатель "Беларусь 1".

Главная арена Олимпиады-2020.

Сама церемония продлится более трех часов, а для того, чтоб соблюсти социальную дистанцию между проходами команд, ее продлили на 30 минут.

На Играх будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. За медали поспорят свыше 11000 спортсменов из 206 стран.

Медали Олимпиады в Токио

ВИДЫ СПОРТА

  • Бадминтон

  • Баскетбол

  • Бейсбол

  • Бокс

  • Борьба вольная

  • Борьба греко-римская

  • Велоспорт

  • Водное поло

  • Волейбол

  • Волейбол пляжный

  • Гандбол

  • Гимнастика спортивная

  • Гимнастика художественная

  • Гольф

  • Гребля академическая

  • Гребля на байдарках и каноэ

  • Дзюдо

  • Каратэ

  • Конный спорт

  • Легкая атлетика

  • Парусный спорт

  • Плавание

  • Прыжки в воду

  • Прыжки на батуте

  • Регби

  • Серфинг

  • Синхронное плавание

  • Скалолазание спортивное

  • Скейтбординг

  • Современное пятиборье

  • Софтбол

  • Стрельба

  • Стрельба из лука

  • Теннис

  • Теннис настольный

  • Триатлон

  • Тхэквондо

  • Тяжелая атлетика

  • Фехтование

  • Футбол

  • Хоккей на траве

РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2020

Календарь Олимпиады-2020.
Расписание Олимпиады-2020.

Украину в Токио представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. Накануне отъезда нашей команду в Японию состоялась презентация формы национальной сборной, которая вызвала бурное обсуждение среди болельщиков.

Презентации формы олимпийской сборной Украины.
Украину в Токио представят 157 спортсменов.
Украинцы выступят на ОИ в 25 видах спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Рио-2016 гимнаст Олег Верняев попался на допинге, был дисквалифицирован на четыре года и пропустит Игры в Токио. Также стало известно, сколько украинские спортсмены заработают за медали Олимпиады-2020.

Украинцы уже столкнулись с первыми проблемами в Японии. Каноистка Виктория Ус была изолирована после того, как у пассажиров самолета, на котором она прилетела в Токио, был диагностирован COVID-19.

ЯпонияТокиоОлимпиада-2020