Очередная международная федерация вернула Россию в мировой спорт, "чтобы не нарушать права ее граждан"
Международная федерация спортивной гимнгастики (FIG) допустила россиян до международных соревнований. Исполком FIG, который состоялся 19 июля, принял решение позволить соревноваться атлетам из РФ в нейтральном статусе.
Одним из условий участия является отсутствие любой связи с национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами РФ или РБ.
"Допуск спортсменов будет сопровождаться рядом мер, описанных в Специальных правилах, направленных на обеспечение строгого соблюдения требований нейтральности. Эти сопутствующие документы, будут опубликованы в ближайшие недели", - говорится на сайте FIG.
Желающий получить статус "индивидуальный нейтральный спортсмен", должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если статус будет одобрен, спортсмен сможет выступать на соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года.
FIG уточняет, что окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены иметь право участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, примет МОК.
"Допуская российских и белорусских гимнастов для участия в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру", — заявил президент ФИЖ Моринари Ватанабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международная федерация каноэ (ICF) позволила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом.
До этого Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила атлетам из РФ и РБ принять участие в чемпионате мира-2023.
Отметим, что первой международной федерацией, которая приняла решение вернуть россиян и белорусов на международные турниры стала Международная федерация фехтования (FIE).
6 марта на этапе Кубка мира в Катаре российский гимнаст Иван Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину. Литеру Куляк наклеил на форму.
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