Россию допустили на ЧМ-2023 по дзюдо. В заявку 'нейтральных атлетов' вошли офицеры ВС РФ

На официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF) появились заявки стран на участие на чемпионате мира-2023, который пройдет в Дохе с 7 по 14 мая. Был опубликован состав и команды "индивидуальные нейтральные атлеты", как теперь называется сборная России, куда вошли 11 атлетов (8 мужчин и 3 женщины).

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Из зарегистрированных россиян, по крайней мере семеро представляют Центральный спортивный клуб армии. Некоторые имеют офицерские звания.

Нияз Ильясов – старший лейтенант ВС РФ (ЦСКА)

Тамерлан Башаев – старший сержант ВС РФ (ЦСКА)

Михаил Игольников – прапорщик ВС РФ (ЦСКА)

Инал Тасоев – прапорщик ВС РФ (ЦСКА)

Александра Бабинцева – лейтенант ВС РФ (ЦСКА)

Мадина Таймазова – прапорщик ВС РФ (ЦСКА)

Сабина Гилязова – ЦСКА.

29 апреля IJF разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом. При этом организаторы мундиаля с помощью независимой компании будут заниматься проверкой всех лиц из этих стран, особое внимание уделяя мониторингу соцсетей на возможную пропаганду войны.

"Мы с нетерпением ждем возможности совместно прославить ценности дзюдо на чемпионате мира 2023 года со всеми спортсменами, участвующими в олимпийской квалификации на ОИ-2024 года. Спорт – это главный мост для диалога и примирения", - говорится в официальном заявлении IJF.

Отметим, что в списке участников присутствует и Украина. Ранее Минспорта Украины приняло указ о запрете нашим сборным участвовать в тех международных соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы

Напомним, что в сентября прошлого года сборную России отстранили от чемпионата мира по дзюдо, который с 6 по 12 октября проходил в столице Узбекистана Ташкенте.

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