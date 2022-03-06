Российский гимнаст устроил провокацию с символикой оккупантов после турнира, который выиграл украинец. Фотофакт

Российский гимнаст Иван Кругляк отметился провокационной выходкой на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Спортсмен из страны-агрессора, который добыл на соревнованиях бронзовую медаль, на церемонию награждения вышел с буквой Z (маркировка на военной технике оккупантов РФ – ред.) на груди.

Кругляк выступал на соревнованиях по спортивной гимнастике в нейтральном статусе, так как международная федерация запретила атлетам из РФ и Беларуси использовать национальную символику. В турнире на параллельных брусьях россиянин набрал 14,533 балла и стал третьим.

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Поступок Кругляка примечателен не только тем, что он поддержал нападение РФ на Украину, но и тем, что первенствовал в этом виде программы наш соотечественник Илья Ковтун. В активе украинца 15,166 очков.

"Вы конечно извините, но пусть русские не кричат, что спорт вне политики! Поздравляю нашего парня, все на своих местах. Слава Украине!" – прокомментировал ситуацию олимпийский чемпион Олег Верняев.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина жестко обратилась к российскому боксеру Александру Поветкину.