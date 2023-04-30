Очередная международная федерация вернула Россию в мировой спорт

Международная федерация каноэ (ICF) стала очередной федерацией, которая позволила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом. Как сообщается на официальном сайте ICF, такое решение было принято после "обширных консультаций с сообществом гребцов" и анализа "опасений, высказанных организаторами соревнований".

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Все заявки атлетов из РФ и РБ, которые желают выступить как нейтральные спортсмены, будет рассматривать специально созданная независимая комиссия. После того, как эта комиссия установит все правила и положения допуска, станет известен график включения белорусов и россиян в списки участников турниров.

При этом сохраняется запрет для всех российских и белорусских официальных лиц. Им по прежнему запрещается участвовать в заседаниях ICF или присутствовать на мероприятиях ICF.

"Решение ICF демонстрирует приверженность соблюдению принципов спорта, одновременно осуждая действия правительств России и Беларуси в Украине. ICF будет продолжать работать над поддержкой гребли на каноэ в Украине, обеспечивая при этом уважение к автономии спорта", - отмечается в заявлении ICF.

Также Международная федерация каноэ призвала всех организаторов соревнований уважать Олимпийскую хартию и создать условия, гарантирующие беспрепятственный доступ к соревнованиям для всех спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Международная федерация дзюдо (IJF) позволила атлетам из РФ и РБ принять участие в чемпионате мира-2023.

5 апреля Международная федерация спортивной борьбы (UWW) отменила отстранение спортсменов из России и Беларуси от своих турниров.

Отметим, что первой международной федерацией, которая приняла решение вернуть россиян и белорусов на международные турниры стала Международная федерация фехтования (FIE).

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