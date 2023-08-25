'Обнаглели. Хотят уничтожить Россию': бывший муж Навки закатил истерику из-за просьбы США в деле фигуристки Валиевой

Двукратный призер олимпийских игр Александр Жулин пришел в ярость из-за просьбы США включить их представителя в слушания по делу россиянки Камилы Валиевой, которая попалась на употреблении допинга, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки назвал это наглостью, забыв, что его соотечественница помогла сборной РФ обогнать в командном турнире Олимпиады-2022 именно американцев.

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Об этом Жулин заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший фигурист в танцах на льду закатил настоящую истерику из-за этого шага олимпийской сборной США. Он обвинил американцев в том, что они "делают все, чтобы уничтожить Россию", хотя те имеют полное право присутствовать на слушаниях, так как являются пострадавшей стороной от нарушений антидопинговых правил представительницей страны-агрессорки.

"Они давно уже обнаглели. Не знаю, зачем они это делают, но они переходят все границы. Они хотят, чтобы они были везде и всегда, а других чтобы вообще не было. Думаю, арбитражный суд вполне их может допустить. Они делают все, чтобы уничтожить Россию. Это прослеживается в их каждом шаге. И теперь на сколько лет мы отлетели, вообще не понятно", – сказал Жулин.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов потребовал от МОК извинений перед россиянами за отстранение от мирового спорта.

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