newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,4 т.
Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) извинений перед россиянами за отстранение от мирового спорта. Бывший пловец назвал это главным условием для того, что представители страны-агрессорки задумались о своем возвращении в соревнования.

Видео дня

Об этом Попов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победитель Игр в Барселоне-92 и Атланте-96 добавил, что его якобы приглашают на какие-то мероприятия МОК. Он также выступил категорически против того, чтобы россияне выступали на турнирах под нейтральным флагом.

Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований
Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований

"Никогда не изменю эту позицию. Никогда в жизни. Да, они хотят выступать, а ребята хотят жить. Вопросы есть? На мероприятия МОК зовут, нигде не участвую, потому что не понимаю позиции этой организации по отношении к нашей стране и Беларуси. Мне с ними обсуждать нечего, я уже сказал однажды – только флаг и вся атрибутика, полное признание и извинения, а потом начнем разговаривать", – сказал Попов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию (100м и 200м на спине) Евгений Рылов, который был дисквалифицирован за участие в Z-митинге, принял решение завершить карьеру в 26 лет.

Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований
Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил МОК в ненависти к россиянам из-за условий допуска к соревнованиям. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!