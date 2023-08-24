Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК извинений за отстранение от соревнований

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) извинений перед россиянами за отстранение от мирового спорта. Бывший пловец назвал это главным условием для того, что представители страны-агрессорки задумались о своем возвращении в соревнования.

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Об этом Попов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победитель Игр в Барселоне-92 и Атланте-96 добавил, что его якобы приглашают на какие-то мероприятия МОК. Он также выступил категорически против того, чтобы россияне выступали на турнирах под нейтральным флагом.

"Никогда не изменю эту позицию. Никогда в жизни. Да, они хотят выступать, а ребята хотят жить. Вопросы есть? На мероприятия МОК зовут, нигде не участвую, потому что не понимаю позиции этой организации по отношении к нашей стране и Беларуси. Мне с ними обсуждать нечего, я уже сказал однажды – только флаг и вся атрибутика, полное признание и извинения, а потом начнем разговаривать", – сказал Попов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию (100м и 200м на спине) Евгений Рылов, который был дисквалифицирован за участие в Z-митинге, принял решение завершить карьеру в 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил МОК в ненависти к россиянам из-за условий допуска к соревнованиям.

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