"Ну, это статья, однозначно". Ласицкене вышла на турнир в России в кепке с четырьмя словами

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене вышла на старт итогового турнира серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге в кепке со словами "добро", "любовь", "дружба", "мир". Изначально олимпийская чемпионка, пропустившая большую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, не смогла пробиться на соревнование, но в итоге была допущена президиумом ВФЛА.

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В итоге Ласицкене с результатом 1.91 м стала третьей.

"Это классная кепка, на ней самые главные и важные чувства и эмоции, которые должны быть в каждом человеке", - прокомментировала свой поступок 30-летняя легкоатлетка.

Учитывая, что за надписи про "мир", многие россияне уже сидят в тюрьме, такой перфоманс Ласицкене вызвал ажиотаж у болельщиков из РФ.

"Это все влияние тлетворного запада - такие оскорбительные для великорусичей слова писать!Все, иногент теперь", " Дискредитация армии выходит За "мир" - пятеха, а за остальные - по трешке...", "Ну, это статья, однозначно", - пишут юзеры.

Ранее Ярослава Магучих призналась, что Ласицкене лишь через 5 месяцев полномасштабного вторжения в Украину удосужилась ей написать

17 декабря 2020 года CAS отстранил Россию от всех крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на два года. Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом, а на аренах не будет звучать российский гимн.

Суд в Лозанне сократил срок наказания, который изначально составлял четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Магучих после завоевания "бронзы" на ОИ в Токио сфотографировалась с победительницей Игр Ласицкене. В обществе этот снимок вызвал бурную реакцию.

После возвращения из Японии Ярослава объяснила, почему так получилось. Комментатор, работавший на соревнованиях, Виталий Волочай рассказал, что на самом деле этот кадр был вырван из контекста.

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