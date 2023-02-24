В России начались задержания граждан, вышедших на антивоенные пикеты в годовщину вторжения войск Путина в Украину. Фото

В первую трагическую годовщину широкомасштабной войны, 24 февраля, россияне решили выйти на антивоенные пикеты. Путинские силовики сразу же принялись их задерживать.

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Об этом сообщают в соцсетях. В частности, появились фото, как жители России устраивают одиночные пикеты в разных городах.

Они держат в руках плакаты с текстом: "Прости Украина", "Хватит молчать", "Требую вывезти войска РФ из Украины", "Я за мир" и т.д.

В Выксе на пикете с плакатом "Мир - Украине. Солдат - домой" был задержан городской голова Дмитрий Мочалин.

Также на антивоенный пикет вышли в Ярославле и Королеве. А в Хабаровске и Владивостоке мужчины вышли с плакатом "Не воюйте - ибо не получите успеха" и фотографиями кремлевского диктатора Владимира Путина. В отделении с жителем силовики провели "профилактическую беседу" и отпустили их.

Напомним, в годовщину полномасштабной войны России против Украины экс-президент РФ Дмитрий Медведев размечтался о победе и "достижении всех целей спецоперации". Он также в очередной раз заявил, что Россия якобы воюет с Западом и в то же время "восстанавливает мир" на "своей" земле в Украине, при случае "уничтожая корни неонацизма".

Как сообщал OBOZREVATEL, к украинцам в годовщину развязанной Россией полномасштабной войны 24 февраля обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что последний год научил нас правилу, что за каждое завтра нужно бороться. Глава государства назвал этот период годом мужества, неравнодушия, боли и надежды одновременно, а еще несокрушимости нации.