"Никто не собирается возмещать": российская соперница Магучих пожаловалась на потерю призовых из-за отстранения

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пожаловалась на то, что ее доходы упали в два раза из-за отстранения от международных соревнований. Несмотря на все пафосные речи властей, российская легкоатлетка призналась, что внутренние турниры с точки зрения коммерции вчистую проигрывают континентальным и мировым первенствам.

Об этом Ласицкене заявила в комментарии порталу Sport24. Победительница Игр-2020 в секторе, где сегодня практически нет равных украинке Ярославе Магучих, отметила, что ей нужно выиграть все без исключения российские турниры, чтобы перекрыть призовые от победы на одном этапе Бриллиантовой лиги.

"За счет чего живет профессиональный спортсмен? Если говорить обо мне, я потеряла больше половины заработка – это факт. Контракт с экипировщиком, Бриллиантовые лиги, бонусные деньги от экипировщика. Это большие потери, которые никто не собирается и не будет, я думаю, возмещать. В России, к сожалению, мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе победу на одной Бриллиантовой лиге. Это несравнимо, это печально и грустно", – сказала Ласицкене.

Ранее Мария, которая лишь спустя пять месяцев после начала войны в Украине высказалась об агрессии своей страны, заявила, что следить за Олимпиадой-2024 "выше моих сил".

Как сообщал OBOZ.UA, Марии Ласицкене на вечере бокса в подмосковном Серпухове вручили сертификат на три миллиона рублей, что вызвало гнев у болельщиков.

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