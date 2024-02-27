"Нельзя бойкотировать": росСМИ заявили о "неожиданной развязке" в деле об участии РФ на ОИ-2024
Решение России об отправке спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже, где они смогут выступить лишь в индивидуальных соревнованиях и под нейтральным флагом, якобы будет приниматься не диктатором Владимиром Путиным. Тот поручил "дать предложения" профильному министру и главе Олимпийского комитета РФ (ОКР).
Об это говорится в материале портала Sports.ru. При этом журналисты не сомневаются в том, что российские чиновники объявят об отказе участвовать в главном старте четырехлетия, однако это будет носить рекомендативный характер и "нейтральные" спортсмены будут принимать решение самостоятельно.
"Важная ремарка: любое решение чиновников не будет считаться бойкотом Олимпийских игр. Нельзя бойкотировать мероприятие, куда тебя не приглашали. А ОКР приглашения в Париж не получал и, видимо, уже не получит", – отдельно подчеркнули обозреватели.
Также называются главные противники отказа от участия в ОИ-2024 – федерации тенниса и спортивной борьбы. Представители этих организаций участвуют в международных турнира и уже добыли несколько лицензий для выступления на турнире в столице Франции летом нынешнего года.
Как сообщал OBOZ.UA, ОКР заявил о том, что "российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже", а также пригрозил уголовными делами "нейтральным" атлетам.
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