Россия отказалась от участия в Олимпиаде-2024 и начала угрожать 'нейтральным' спортсменам уголовными делами

Олимпийский комитет России (ОКР) напомнил спортсменам, которые согласятся выступать на Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом, о том, что это может привести к "нарушению российского законодательства" (в РФ осуждение войны в Украине называют "дискредитацией армии" и преследуется по УК РФ – ред.). В организации таким образом оценили условия допуска представителей РФ к соревнованиям в столице Франции.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале ОКР в ответ на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию россиян на временное исключение из состава Международного олимпийского комитета (МОК). В ОКР особо подчеркнули, что "российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже".

"Данное решение CAS – еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов. Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева – недавно Лозанна прямо заявила об этом. При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства", – заявили в ОКР.

Напомним, в октябре ОКР ввел в свой состав спортивные советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, за что и был наказан МОК. На ОИ-2022 россияне выступят лишь в индивидуальных соревнованиях. Они должны соответствовать жестким требованиям. В частности, в Париже не смогут бороться за медали служащие вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

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