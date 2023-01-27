''Не понимают, какой конец их ждет'': в России из-за ЧМ пригрозили Западу расправой, ''когда все закончится нашей победой''

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов возмутился недопуском российских спортсменов к мировому первенству по лыжным гонкам 2023 года. Победитель Игр 1968-1980 назвал сумасшедшим генерального секретаря Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишеля Виона, который объявил о таком решении.

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Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он фактически пригрозил расправой всем международным федерациям, которые сегодня отстраняют представителей страны-террориста от соревнований.

"Все, кто принимают подобные решения, – сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой. Этот генсек никогда не занимался спортом. Ведь теряются конкуренция, пресса, телевидение. Сейчас у нас подросли хорошие ребята, поэтому была бы такая интрига. А что сейчас? Только норвежцы? Международный олимпийский комитет (МОК) может надавить, но там идет круговая порука. Нельзя делать такие заявления, не оглядываясь на МОК", – сказал Тихонов.

Отметим, что ранее МОК выступил за возможность участия спортсменов из России и Беларуси. Представителей агрессоров также пригласили в Азиатские игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова послали в сети после его реакции на заявление МОК об условиях участия россиян на Играх в Париже. Кроме того, спортивные чиновники из страны-агрессора устроили истерику после сообщения МОК.

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