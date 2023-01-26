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Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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1,5 т.
Песков

Глава пресс-службы Владимира Путина получил порцию нелестных комментариев от российских болельщиков после своего комментария по заявлению Международного олимпийского комитета. МОК готов рассмотреть возвращение россиян в мировой спорт, но обязательным условиям является дистанцирование их от войны в Украине и отказ поддерживать "СВО" на родине.

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""Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи", – цитирует Дмитрия Пескова РБК.

Любители спорта из РФ не смогли сдержать своих эмоций после высказываний говорящей головы Кремля. Самым заплюсованым комментарием оказалось пожелание Пескову проследовать в известном направлении.

Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р
Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р
Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р
Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р
Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р
Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р

Юзеры задаются вопросом, разве заявление МОК как раз не нацелены на то, что бы спортсмены из РФ, которые хотят участвовать в соревнованиях только ради "развешивания зедок" после победы, сидели у себя дома и не смешивали спорт и политику.

Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р

Болельщики шутят про личную жизнь Пескова, а также напоминаю ему про то, что война началась во время Паралимпиады.

Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р
Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р

Российские комментаторы отмечают, что такие как Песков позорят их страну.

Песков отреагировал на решение МОК по России и был послан нах*р

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники устроили фирменную истерику, после заявления МОК.

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