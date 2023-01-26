Глава пресс-службы Владимира Путина получил порцию нелестных комментариев от российских болельщиков после своего комментария по заявлению Международного олимпийского комитета. МОК готов рассмотреть возвращение россиян в мировой спорт, но обязательным условиям является дистанцирование их от войны в Украине и отказ поддерживать "СВО" на родине.

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""Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи", – цитирует Дмитрия Пескова РБК.

Любители спорта из РФ не смогли сдержать своих эмоций после высказываний говорящей головы Кремля. Самым заплюсованым комментарием оказалось пожелание Пескову проследовать в известном направлении.

Юзеры задаются вопросом, разве заявление МОК как раз не нацелены на то, что бы спортсмены из РФ, которые хотят участвовать в соревнованиях только ради "развешивания зедок" после победы, сидели у себя дома и не смешивали спорт и политику.

Болельщики шутят про личную жизнь Пескова, а также напоминаю ему про то, что война началась во время Паралимпиады.

Российские комментаторы отмечают, что такие как Песков позорят их страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники устроили фирменную истерику, после заявления МОК.

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