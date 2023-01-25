Новое решение МОК по России вызвало безумную истерику в РФ

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям, вызвало бурную эмоцию у чиновников в РФ. Одним из условия участия россиян, МОК назвал дистанцирование их от войны в Украине и отказ поддерживать "СВО" на родине.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что так с российскими атлетами поступать нельзя.

"Недопустимо определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО", – сказал Матыцин в интервью ТАСС.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что заявление МОК это шаг вперед, но два шага назад.

"Мы категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену", – написал Поздняков у себя в Telegram-канале.

Депутат Госдумы Светлана Журова устроила истерику по этому поводу.

"Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: "А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?" Если его МОК допустил, значит, есть информация, что он не поддерживает СВО. В таком случае будет серьезный раскол в обществе", – заявила Журова.

В комментария российские болельщики высмеяли своих чиновников.

"Не поддерживать СВО это разве плохо? Раньше законы преследовали тех, кто убивает, а теперь тех, кто не хочет убивать", – пишут юзеры.

"Как у них пригорело с этой фразы МОК о не поддержке боевых действий. Потрясающе! Готов смотреть на это вечно!" – делится эмоциями один из комментаторов.

Пользователи возмущаются, что российские спортивные функционеры сами организовывают Z-митинги, а потом требуют, чтобы спорт был вне политики.

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