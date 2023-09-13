'Не несем угрозы остальным': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что МОК превратил россиян в попрошаек

Российский гимнаст Артур Далалоян назвал несправедливыми условия допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям. Олимпийский чемпион 2020 года в Токио добавил, что представители страны-агрессорки "не несут угрозы остальным".

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Об это Далалоян заявил в интервью YouTube-каналу журналиста Виктора Кравченко. 27-летней уроженец Тирасполя обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в дискриминации по национальному признаку, а также потребовал вернуть россиянам право выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

"Мы спортсмены и для нас соревнования – это возможность показать свои умения, свой профессионализм, посостязаться с другими. Мы не несем угрозы остальным, чтобы нас постоянно наказывать лишением флага или гимна. Сейчас такие условия: вы полностью нейтральные спортсмены, никого не представляете. Как мы можем никого не представлять? Мы всю жизнь представляем нашу страну. Для каждого спортсмена это важно. А сейчас ты должен допрашиваться на соревнования в нейтральном статусе. Получается как попрошайка: возьмите меня хоть на каких условиях, я просто хочу. Зачем? Я считаю, что это несправедливо", – сказал Далалоян.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила недоумение и призналась, что не понимает причин, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

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