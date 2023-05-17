'Не нам решать': жена Пескова, получившая от Путина миллионы на шоу в Луганске, дала заднюю после удара по россиянам

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила об отмене своего мюзикла "Руслан и Людмила" во временно оккупированном Луганске, на организацию которого она получила грант от диктатора Владимира Путина в 14 млн рублей (170 тысяч долларов). Жена Дмитрия Пескова сослалась на то, что в "ЛНР" отменили все массовые мероприятия после атак на командующие пункты армии агрессоров.

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Об этом Навка заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорту". При этом она трусливо умолчала об уничтожении оккупантов, а назвала взрывы на пунктах управления "последними обстоятельствами", что повергло бывшую фигуристку в явный ужас.

"Дело в том, что это, конечно, не нам решать. Но насколько я знаю, там, в Луганске, отменены все массовые мероприятия, поэтому в данный момент это решается. Когда будет окончательное решение? Вы же понимаете, что это не от меня зависит. У нас были куплены билеты и все подготовлено, но в связи с последними обстоятельствами... Я ведь несу ответственность за свою команду, за спортсменов, за детей. Будем смотреть, как будут разворачиваться события", – сказала Навка.

Перед этим олимпийскую чемпионку загнобили за "вранье, лицемерие и показуху" на 9 мая, а также ее назвали мародеркой и оккупанткой.

Отметим, что 12 и 13 мая ВСУ нанесли точные ракетные удары по скоплениям российских сил в Луганске. Кроме того, 15 мая произошел взрыв в местном барбершопе, в результате которого тяжелые ранения получил "глава МВД ЛНР" Корнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл ответила Татьяне Навке за хамский выпад в ее адрес.

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