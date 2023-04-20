'Я выйду и вступлюсь за украинцев'. Баюл поставила на место жену Пескова после ее хамства

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл ответила супруге пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяне Навке за хамский выпад в ее адрес. 45-летняя экс-фигуристка из Днепра напомнила Навке, кто на самом деле стоит за ее финансированием.

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"Наша "очень хорошая подруга" Татьяна Навка, которая замужем за Песковым и которая, очевидно, спонсируется российским правительством Путина, утверждает, что спорт не должен быть привязан к войне. А потом она дает интервью, где, комментируя указ украинского правительства о запрете соревноваться с россиянами, говорит, что если бы Украина не попала на ОИ, то было бы хорошо", – возмутилась Баюл в интервью Youtube-каналу TheSkatingLesson.

Баюл считает, что своими выпадами в ее адрес и в адрес Украины, она "тыкает медведя".

"Если она продолжит это делать, я выйду и вступлюсь за украинцев, потому что когда началась война, Путин заявил, что захватит Украину за три дня. Это были его слова. Немыслимо то, что происходит сейчас в мире спорта", – сказала Баюл.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Баюл поставила на место заслуженного тренера России по фигурному катанию Александра Жулина.

59-летний Жулин, который с 2000 г. до 2010 года был женат на Татьяне Навке, в своем недавнем интервью унизил американского призера Олимпиады-2018 Адама Риппона.

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