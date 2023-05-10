"Вы оккупанты, убийцы и мародеры". Жену Пескова обломали после пафосного видео к 9 мая

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка получила волну хейта в Instagarm после пафосного видео, посвященного 9 мая. У себя в аккаунте 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду разместила видео одного из уроков в своей школе фигурного катания.

Видео дня

В ролике ученики и ученицы Навки с фотографиями ветеранов, организовали свое шествие "Бессмертного полка".

"И наши дети никогда этого не забудут. Бессмертный полк в @navka_school_skating", – написала экс-фигуристка, добавив хеш-теги #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #АФКНашиНадежды #бессмертныйполк #9мая.

Юзеры напомнили Навке, что многие теперь не забудут россиян.

"Да и украинские дети, сидящие под обстрелами российских ракет, никогда вас не забудут. И матери погибших в Украине детей тоже. Как не забывают матери Беслана, "Курска", Грузии, Чечни (две войны), Приднестровья. Руководство своих детей на фронт не отправит", - пишут под видео.

Пользователи возмущаются, таким лицемерием олимпийской чемпионки 2006 года.

"Деды говорили только б не было войны, а их внуки ведут войны с своими соседями, стыдно за вас . Нет у вас будущего, как и у ваших детей, для всего мира мира вы оккупанты, убийцы и мародеры и такое же к вам отношение, как к фашистам", – отмечают подписчики.

Также Навке советуют вместо "лживых концертов", выступить против войны.

"Фашисты теперь живут в России", "Бессмертный полк перевернулся на небесах, видя, как Россия убивает гражданское население Украины", – не сдерживают негативных эмоций пользователи.

Отметим, что несколько дней назад Татьяну Навку загнобили за "вранье, лицемерие и показуху" на 9 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Навка собрала негативные отзывы своей новой фотосессией.

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