Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка получила негативные комментарии от поклонников после поздравления с 9 мая. В Instagram 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила фотографию своего дедушки, который участвовал в Великой Отечественной войне.

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Кроме снимка своего родственника, Навка разместила также список его наград .

"Герой нашей семьи - Навка Пётр Петрович, родом из Донецка, красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го. Своим детям, я рассказываю и о подвигах нашего дедушки, и о том, каким он был замечательным человеком", – написала бывшая фигуристка.

Подписчики Навки не оценили ее высказывание, завалив гневными посланиями.

"А теперь тоже своим детям рассказываете про то ,что ваш муж и все ваши делают в Украине?", "Ваши дети все узнают, как глумитесь и как празднуете во время людского горя. Одной рукой бомбить Киев и Одессу, а другой утирать слезу о прошлом. Не заслужили хорошей памяти о себе", – пишут юзеры.

Экс-спортсменка попыталась удалить неугодные комментарии, но настойчивые юзеры восстановили их смысл (орфография и стилистика оригинала сохранены).

"Мой коммент, что дед в ах*е,каким чмом внучара выросла был в топе, а ты его удалила. Ну негоже как-то в день победы проигрывать", - говорится под постом Навки.

Татьяне советуют хоть кому-то помочь в реальной жизни.

"Лучше бы помогла хоть одному ветерану своими миллионами. Они все уже вымерли в стране, где для них НИКТО, НИЧЕГО, НИКОГДА не сделал, вспоминая про них один раз в году - а так - туалет на улице, дом аварийный, пенсия нищенская, медицины вообще нет итд. Враньё, лицемерие, показуха - и пир на костях", - пишут россияне.

Также чемпионке Олимпиады-2006 упрекают в ее "патриотизме".

"Татьяна, а тебе не стыдно поздравлять с Днем Победы из Дубая?Твой дед не переворачивается в могиле?", – задаются риторическим вопросом фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Навка собрала негативные отзывы своей новой фотосессией.

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