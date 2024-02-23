В российский художественной гимнастике объявили Путина вне политики и стали посмешищем в сети

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выдала невероятное по своей алогичности высказывание о диктаторе Владимире Путине. По ее словам, приезд главаря Кремля вместе с фигуристкой Камилой Валиевой на открытие так называемых Игр будущего продемонстрировал, что спорт находится вне политики, чем вызвала смех в сети.

"Наш президент – это величайшая личность мирового значения. Сидеть рядом с таким человеком – это большая честь. Он показал этим жестом, что спорт должен быть вне политики, что никто не может обидеть ребенка", – сказала Винер в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя поддержку Путиным дисквалифицированной допингистки.

Читатели портала Sports.ru затроллили приспешницу режима главы российского террористического государства. Болельщики отметили, что у Винер отсутствует всякая логика и она просто прогнулась перед Путиным.

"Да, мы в курсе, что он – не политик", "Он доказал, что спорт в России максимально политизирован", "Какое-то время это все, конечно, было смешно читать, но сейчас – уже просто омерзительно", "Серьезно? Он показал ровно обратное. Кривое зеркало", "Она на полном серьезе это? Там в голове ветер гоняет перекати-поле?", "Совершенно неважно, что логики в ее словах ноль, главное – это неприкрытая лесть главному начальнику, кто бы рядом с ним не сидел", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские болельщики затроллили Камилу Валиеву после того, как она прогнулась перед Владимиром Путиным.

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