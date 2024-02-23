'Выступать больше не будут': российские гимнастки отказались от Олимпиады и завершили карьеру

Российские представительницы художественной гимнастики Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры после того, как ранее отказались участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. 25-летние уроженки Новгородской области решили не продолжать выступления в условиях отстранение РФ от международных турниров.

Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. "Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им", – сказала она.

Сами спортсменки отметили, что не знают, чем будут заниматься дальше. "Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу", – подчеркнули сестры.

Отметим, что Аверины впервые за последние четверть века оставили Россию без олимпийского "золота". На Играх-2020 в Токио Дина взяла "серебро", а ее сестра стала четвертой.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ВФХГ Ирина Винер стала посмешищем в сети после того, как объявила вне политики российского диктатора Владимира Путина.

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