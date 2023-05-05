'Наша проблема, а не их': комментатор 'Матч ТВ' Губерниев выдал правду о России в спорте

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал формальным решение некоторых международных федерации допустить спортсменов из РФ к соревнованиям. По его мнению, представителям страны-агрессорки не следует надеяться на участие в Олимпийских играх 2024 года.

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Об этом Губерниев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", сотрудником которого он является. Журналист указал на тот факт, что многие страны отказываются принимать турниры с участием россиян. В частности, комментатор напомнил о решении Германии бойкотировать этап Кубка мира по фехтованию.

"Германия не первый раз отменяет соревнования, они и дальше будут отменять. Получается, мы не будем участвовать. Они прежде всего делают хуже нам, мы не выступаем, и это наша проблема, а не их. Все те международные федерации, которые начали допускать нас, столкнутся с сопротивлением стран, которые не хотят нас видеть. Допуск российских спортсменов федерациями носит формальный характер и де‑факто ничего не значит", – сказал Губерниев.

Накануне стало известно, что Швеция отказалась от бойкота турниров по фехтованию с участием россиян. До этого глава российской федерации в этом виде спорта заявил, что скандинавов не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов обвинял Польшу в "провокационных условиях, которые не позволяют нам принять участие в этих соревнованиях".

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