Швеция решила бойкотировать турнир с россиянами, а потом передумала

Шведская ассоциация фехтования (SvFF) на своем официальном сайте заявила, что будет бойкотировать турниры, в которых участвуют российские или белорусские атлеты. Позже эта информация была удалена.

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"SvFF приняла решение о том, что спортсмены, представляющие Швецию, не должны участвовать в соревнованиях Северного, Европейского или международного уровня, допускающих участие представителей Российской Федерации или Республики Беларусь, как индивидуально, так и в составе команды", — было изначально сказано в сообщении.

Президент SvFF Отто Дракенберг заявил, что этот материал был размещен по ошибке. Причиной путаницы якобы стало то, что редактор выпустил повторно статью, написанную в марте 2022 года.

"Это была административная ошибка с нашей стороны. В связи с началом войны год назад нам было ясно, что шведские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях с русскими и белорусами. Это было правдой, пока МОК и Международная федерация фехтования не передумали пару недель назад, и тогда мы должны были обновить наш веб-сайт ", — сказал Дракенберг в интервью SVT Sport.

Шведская ассоциация фехтования подчеркнула, что она не будет бойкотировать международные соревнования.

"Шведская ассоциация фехтования следует директивам НОК и не бойкотирует соревнования под эгидой Международной федерацией фехтования или Европейской федерацией фехтования. Профсоюз уважает и поддерживает решения об участии", - говорится в новом заявлении SvFF.

Отметим, что президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оскорбительно высказался в адрес шведских спортсменов после того, как они отказались участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены представители страны-агрессора.

Напомним, что 10 марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске российских спортсменов к своим турнирам.

Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины. В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024.

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